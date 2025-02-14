Неймар хоче повернутись до Барселони – ЗМІ

Вінгер Сантоса Неймар вже розпочав шукати інші варіанти розвитку кар'єри на наступний сезон.

Про це повідомляє Dialy Mail.

Футболіст склав список клубів, у яких він має намір продовжити кар'єру за підсумками сезону-2024/25 і першою є каталонська Барселона.

Нагадаємо, що бразилець приєднався до Сантоса лише цієї зими й встиг зіграти три матчі, не відзначившись результативними діями.

У складі Барселони Неймар виступав з 2013 по 2017 роки, перейшовши згодом до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

Раніше повідомлялось про інтерес "блаугранас" до основного захисника Баєра.