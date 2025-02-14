Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Неймар хоче повернутись до Барселони – ЗМІ

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 12:50
Неймар хоче повернутись до Барселони – ЗМІ
Неймар
Instagram

Вінгер Сантоса Неймар вже розпочав шукати інші варіанти розвитку кар'єри на наступний сезон.

Про це повідомляє Dialy Mail.

Футболіст склав список клубів, у яких він має намір продовжити кар'єру за підсумками сезону-2024/25 і першою є каталонська Барселона.

Нагадаємо, що бразилець приєднався до Сантоса лише цієї зими й встиг зіграти три матчі, не відзначившись результативними діями.

У складі Барселони Неймар виступав з 2013 по 2017 роки, перейшовши згодом до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

Раніше повідомлялось про інтерес "блаугранас" до основного захисника Баєра.

Барселона Неймар Сантос Футбольні трансфери

Неймар

Усик потрапив у десятку найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року
У 47 разів більше, ніж зіграв за Барселону: відомо, скільки часу Неймар витратив на CS2
Болючий камбек: Неймар у першому матчі за Сантос отримав у пах
Вдале повернення: Неймар став найкращим гравцем матчу проти Ботафого
33 роки спадкоємцю Пеле: як Неймар вніс ремонтаду до французького словника

Останні новини