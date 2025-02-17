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Перший після повернення: гол Неймара приніс перемогу Сантосу в матчі чемпіонату штату Сан-Паулу

Руслан Травкін — 17 лютого 2025, 07:20
Перший після повернення: гол Неймара приніс перемогу Сантосу в матчі чемпіонату штату Сан-Паулу
Неймар
Getty images

Гол Неймара з пенальті допоміг Сантосу обіграти команду Агуа Санта у матчі чемпіонату штату Сан-Паулу.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь "біло-чорних".

Досвідчений футболіст забив перший гол у поєдинку, реалізувавши на 14-й хвилині пенальті.

За Сантос також забивали Тачіано та Гільєрме. У складі суперника точний удар на свій рахунок записав Нетіньйо.

Неймар залишив поле на 85-й хвилині матчу.

Футбол – чемпіонат штату Сан-Паулу
10-й тур

Сантос – Агуа Санта 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Неймар (14, пен), 2:0 – Тачіано (26), 2:1 – Нетіньйо (43), 3:1 – Гільєрме (70)

Нагадаємо, була інформація, що влітку Неймар спробує повернутися до Барселони.

Неймар Сантос

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