Перший після повернення: гол Неймара приніс перемогу Сантосу в матчі чемпіонату штату Сан-Паулу
Неймар
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Гол Неймара з пенальті допоміг Сантосу обіграти команду Агуа Санта у матчі чемпіонату штату Сан-Паулу.
Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь "біло-чорних".
Досвідчений футболіст забив перший гол у поєдинку, реалізувавши на 14-й хвилині пенальті.
За Сантос також забивали Тачіано та Гільєрме. У складі суперника точний удар на свій рахунок записав Нетіньйо.
Неймар залишив поле на 85-й хвилині матчу.
Футбол – чемпіонат штату Сан-Паулу
10-й тур
Сантос – Агуа Санта 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 – Неймар (14, пен), 2:0 – Тачіано (26), 2:1 – Нетіньйо (43), 3:1 – Гільєрме (70)
Нагадаємо, була інформація, що влітку Неймар спробує повернутися до Барселони.