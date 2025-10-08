Наполі розглядав можливість підписання Неймара

Зірковий бразильський форвард Неймар міг опинитися у Наполі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, така ідея з’явилася у президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса та спортивного директора Джованні Манни у січні поточного року. Підписання планувалося на літо поточного року.

Проте до кінця сезону в Наполі від ідеї відмовилися, вирішивши зробити ставку на іншого іменитого ветерана – Кевіна Де Брейне. В підсумку півзахисник збірної Бельгії перебрався до стану чемпіонів Італії з Манчестер Сіті на правах вільного агента та одразу став одним із лідерів команди Антоніо Конте.

Наразі Неймар виступає за свій рідний Сантос. Контракт 33-річного бразильця діє до кінця грудня поточного року.