Неймар назвав клуб, у який міг перейти перед клубним чемпіонатом світу

Зірковий форвард Сантоса Неймар зізнався, що перед стартом клубного чемпіонату світу міг перейти в інший бразильський клуб, Флуміненсе, який бере участь у турнірі в США.

Слова 33-річного нападника наводить Фабріціо Романо.

"Я був близьким до того, щоби приєднатися до Флуміненсе перед клубним чемпіонатом світу, це була цілком реальна можливість. Але я вирішив не переходити, а залишитися в Сантосі щоби відновитися. Я ще не на 100% здоровий, і хочу якомога швидше бути в своїй найкращих кондиціях", – заявив футболіст.

Нагадаємо, контракт Неймара з Сантосом діє до кінця червня поточного року та досі не продовжений. Раніше повідомлялося про інтерес до нападника з боку Фенербахче. У поточному сезоні на рахунку форварда 3 голи та 3 асисти в 14 матчах у всіх турнірах.