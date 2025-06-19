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Неймар назвав клуб, у який міг перейти перед клубним чемпіонатом світу

Олег Дідух — 19 червня 2025, 12:54
Неймар назвав клуб, у який міг перейти перед клубним чемпіонатом світу
Неймар
Getty Images

Зірковий форвард Сантоса Неймар зізнався, що перед стартом клубного чемпіонату світу міг перейти в інший бразильський клуб, Флуміненсе, який бере участь у турнірі в США.

Слова 33-річного нападника наводить Фабріціо Романо.

"Я був близьким до того, щоби приєднатися до Флуміненсе перед клубним чемпіонатом світу, це була цілком реальна можливість. Але я вирішив не переходити, а залишитися в Сантосі щоби відновитися. Я ще не на 100% здоровий, і хочу якомога швидше бути в своїй найкращих кондиціях", – заявив футболіст.

Нагадаємо, контракт Неймара з Сантосом діє до кінця червня поточного року та досі не продовжений. Раніше повідомлялося про інтерес до нападника з боку Фенербахче. У поточному сезоні на рахунку форварда 3 голи та 3 асисти в 14 матчах у всіх турнірах.

Клубний чемпіонат світу Неймар Сантос Флуміненсе

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