Неймар поспілкувався з бразильцями Шахтаря перед матчем з Бешикташем – джерело
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Головний тренер Шахтаря Арда Туран попросив Неймара мотивувати деяких футболістів донеччан перед матчем з Бешикташем.
Про це пише PlaySpor.
Туран та Неймар свого часу разом грали за Барселону, тож досі перебувають у хороших стосунках. За інформацією джерела, турецький тренер попросив бразильського форварда поспілкуватися зі своїми земляками – Кевіном, Егіналду та Аллісоном.
Зрештою, кожен з бразильців Шахтаря відзначився результативними діями у першому матчі проти Бешикташа (4:2).
Раніше Туран розповів, що для нього важливо було отримати позитивний результат у Туреччині.