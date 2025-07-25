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Неймар поспілкувався з бразильцями Шахтаря перед матчем з Бешикташем – джерело

Андрій Мошкун — 25 липня 2025, 16:35
Неймар поспілкувався з бразильцями Шахтаря перед матчем з Бешикташем – джерело
Getty Images

Головний тренер Шахтаря Арда Туран попросив Неймара мотивувати деяких футболістів донеччан перед матчем з Бешикташем.

Про це пише PlaySpor.

Туран та Неймар свого часу разом грали за Барселону, тож досі перебувають у хороших стосунках. За інформацією джерела, турецький тренер попросив бразильського форварда поспілкуватися зі своїми земляками – Кевіном, Егіналду та Аллісоном.

Зрештою, кожен з бразильців Шахтаря відзначився результативними діями у першому матчі проти Бешикташа (4:2).

Раніше Туран розповів, що для нього важливо було отримати позитивний результат у Туреччині.

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