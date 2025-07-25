Неймар поспілкувався з бразильцями Шахтаря перед матчем з Бешикташем – джерело

Головний тренер Шахтаря Арда Туран попросив Неймара мотивувати деяких футболістів донеччан перед матчем з Бешикташем.

Про це пише PlaySpor.

Туран та Неймар свого часу разом грали за Барселону, тож досі перебувають у хороших стосунках. За інформацією джерела, турецький тренер попросив бразильського форварда поспілкуватися зі своїми земляками – Кевіном, Егіналду та Аллісоном.

Зрештою, кожен з бразильців Шахтаря відзначився результативними діями у першому матчі проти Бешикташа (4:2).

Раніше Туран розповів, що для нього важливо було отримати позитивний результат у Туреччині.