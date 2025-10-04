Українська правда
Шахтар оголосив про повернення півзахисника

Олександр Булава — 4 жовтня 2025, 22:57
Невертон
Шахтар

Вінгер донецького Шахтаря Невертон відновився від травми та повернувся до тренувань з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Невертон отримав травму у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Полісся Ставки (1:0). Його замінили на 38-й хвилині. Після цього він пропустив три поєдинки клубу, зокрема з Абердіном (3:2) у Лізі конференцій.

Наступна гра Шахтаря відбудеться у неділю, 5 жовтня, проти ЛНЗ.

У поточному сезоні на рахунку 20-річного півзахисника 12 матчів, у яких забив 2 голи.

Напередодні повідомлялося, що центральний захисник Шахтаря Дієго Арройо не поїде до Москви на матч своєї збірної проти Росії.

