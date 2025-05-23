Несподіване повернення: Тухель оголосив заявку збірної Англії на червневі матчі

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель визначився із заявкою на червневі матчі команди.

Про це повідомила пресслужба "трьох левів".

Так, до складу потрапило 26 футболістів, серед яких є Айвен Тоуні. Нападник Аль-Ахлі не викликався до збірної з 2024 року, коли з'явився на полі наприкінці фіналу Євро з Іспанією (0:1). Також відзначимо дебютний виклик для Трево Чалоби з Челсі.

Thomas Tuchel’s #ThreeLions squad for June is here! 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) May 23, 2025

У сезоні-2024/25 Тоуні зіграв за Аль-Ахлі 42 матчі, в яких забив 28 м'ячів та віддав шість результативних передач.

Підопічні Тухеля зіграють 7 червня в межах відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року проти Андорри, а вже 10 червня зустрінуться із Сенегалом в товариському матчі.

Раніше збірна Англії з мініфутболу розгромила Україну в першому матчі чемпіонату світу.