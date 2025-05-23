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Несподіване повернення: Тухель оголосив заявку збірної Англії на червневі матчі

Володимир Максименко — 23 травня 2025, 13:10
Несподіване повернення: Тухель оголосив заявку збірної Англії на червневі матчі
Томас Тухель
x.com/england

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель визначився із заявкою на червневі матчі команди.

Про це повідомила пресслужба "трьох левів".

Так, до складу потрапило 26 футболістів, серед яких є Айвен Тоуні. Нападник Аль-Ахлі не викликався до збірної з 2024 року, коли з'явився на полі наприкінці фіналу Євро з Іспанією (0:1). Також відзначимо дебютний виклик для Трево Чалоби з Челсі.

У сезоні-2024/25 Тоуні зіграв за Аль-Ахлі 42 матчі, в яких забив 28 м'ячів та віддав шість результативних передач.

Підопічні Тухеля зіграють 7 червня в межах відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року проти Андорри, а вже 10 червня зустрінуться із Сенегалом в товариському матчі.

Раніше збірна Англії з мініфутболу розгромила Україну в першому матчі чемпіонату світу.

Томас Тухель збірна Англії з футболу Айвен Тоуні

Томас Тухель

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