Непрості рішення Шовковського в ім'я порятунку команди. 4 інтриги матчу Зальцбург — Динамо

Київське Динамо готується до матчу-відповіді з австрійським Зальцбургом. Поєдинок відбудеться 27 серпня, о 22:00 за київським часом. Столичний український клуб спробує відіграти відставання у 2 м'ячі.

Чемпіон традиційно розглядає можливості "біло-синіх" перед відповідальною грою та аналізує стан команди з погляду на найважливіші обставини довкола гри.

Як вирішити проблему відсутності Буяльського?

Саме так — "проблему", і саме так — "як", а не "ким". Капітан "біло-синіх" не візьме участь і в дуелі команд на території Австрії, а це означає, що варіативності малюнку гри у завершальній стадії від Динамо очікувати радше годі.

Фото: ФК Динамо Київ

Олександр Піхальонок залишається важливим виконавцем у структурі цього Динамо й футболістом, який вписався у гру колективу "зльоту", без "розкачки". Однак це не відміняє факту, що Піхальонок об'єктивно поступається колезі за таким показником, як розіграш м’яча та гра саме без круглого. Віталій та Олександр чудово доповнюють одне одного, й коли не йде в одного, інший може стати альтернативним рішенням, яке суттєво змінить гру всієї атаки команди. Але — не цього разу.

Чим "динамівці" компенсують слабку гру на другому поверсі?

Перед першим матчем ваш автор навмисно акцентував увагу на перевазі київського клубу за таким об'єктивним показником, як середній вік команд. Проте у протистоянні з Зальцбургом є ще один ігровий фактор, який, здавалося б, має послужити "біло-синім" добру службу. Мова про очікувану перевагу в боротьбі за м'яч у повітрі. Та на практиці все вийшло з точністю до навпаки.

Фото: ФК Динамо Київ

Звісно, оптимісти тут же згадають удар головою від Дениса Попова у стійку у другій половині "польського" матчу. Однак реальність така, що переважну більшість таких епізодів центрбек Динамо програв, і здебільшого — у карній зоні саме українського клубу. Не кращим чином виступив також інший гравець, антропометрія якого дозволяла сподіватися на приємний для киян підсумок силової боротьби. Володимир Бражко так само здивував радше неприємно, про Андрія Ярмоленка поговоримо нижче. Не кажучи вже про інших, не таких потужних фізично виконавців. На практиці "хлопчики" виявилися сильнішими за "дядьків" там, де Динамо мало брати своє по максимуму. Зважаючи на те, що до другого матчу в таборі кожної з команд можуть відбутися хіба що косметичні зміни, сподіватися варто хіба що на чудесне прозріння та внутрішні резерви все тих же "героїв" першої зустрічі команд у складі Динамо.

Чи не отримає Ярмоленко сигнал від Шовковського?

Традиційно для себе ледь не з початку другого пришестя до рідного клубу, у першому матчі з Ред Буллом Андрій Ярмоленко пішов з поля у проміжок із 60-ї до 70-ї хвилини — якщо точно, на 65-й. Не секрет, що у свої майже 35 другий бомбардир у історії збірної України вже не здатен проводити на високому рівні всі 90 хвилин. Проте у грі в Любліні Ярмоленко не просто не показав свою гру у відведений йому час, а здивував відверто незграбними діями, в першу чергу, при завершенні атак.

Фото: ФК Динамо Київ

У випадку Ярмоленка, який є найбільш досвідченим, зірковим та водночас авторитетним футболістом команди все, на перший погляд, доволі просто: ти або даєш результат у стартовому складі, паралельно продовжуючи "навчання" молодшого покоління, або цій самій наступній генерації місцем на полі поступаєшся через об'єктивні причини непереборної сили. На превеликий жаль для вболівальників Динамо, Ярмоленко зіграв не найкращий матч саме тоді, коли від нього як значущої сили вимагалися максимальна концентрація та той самий результат. Професійний футбол помилок не пробачає, і навіть таким майстрам, як Ярмоленко. Проте для Андрія перша гра з Зальцбургом може бути не просто невдалим матчем, а таким собі рубіконом. Після якого головний тренер може остаточно віддати перевагу награванню на позиції Ярмоленка тих же Назарія Волошина чи Максима Брагару. Матч-відповідь із сильним суперником у найпрестижнішому єврокубку — більш ніж вагомі причина та орієнтир.

Пан або пропав: чи не прийшов час радикальних підходів?

У випадку вильоту від Ред Булла Динамо не точно не дорахується приблизно 30 мільйонів євро. Приз за зусилля більш ніж серйозний, а тому, з урахуванням суттєвого відставання, є сенс замислитися про такі ж відчайдушні кроки, спрямовані на посилення гри в атаці.

Фото: ФК Динамо Київ

Враховуючи відсутність адекватної альтернативи Владиславу Ванату та суттєве послаблення ланки атакувальних хавбеків за відсутності Буяльського, варіантів небагато, але вони є. В усіх випадках "пожертвувати" доведеться Володимиром Бражком як гравцем, який представляє найбільш захисне амплуа в середній лінії. В першу чергу, ширину вибору дає згаданий вище Волошин. Назарій здатен зіграти, як на обох флангах, так і номінального центрального нападника. У випадку появи на полі Волошина з перших хвилин не обов'язково опиниться на лаві той же Ярмоленко, який теж може зіграти або ближче до центру нападу, або й другим форвардом. Крім того, не варто забувати про таку опцію, як Валентин Рубчинський. Новачок Динамо за "біло-синіх" ще не дебютував, очевидно, причиною тому є участь у Олімпіаді, але додати креативу та ідей щодо гри вперед Рубчинський у змозі — Валентин є тим футболістом, який корисний, в першу чергу, у створенні, а не руйнуванні.