Зальцбург — Динамо: анонс матчу-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 27 серпня, київське Динамо зіграє проти австрійського Зальцбурга в матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на Ред Булл Арені в Австрії. Початок — о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч завершилася комфортною перемогою австрійців з рахунком 2:0.

Динамо Київ

Динамо завершило минулий сезон Української Прем'єр-ліги на другому місці, поступившись Шахтарю двома очками, тож потрапило у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Востаннє їм вдавалося пройти в основну стадію ЛЧ ще у 2020 році, коли команду очолив Мірча Луческу.

На шляху до плейоф кваліфікації кияни у 2 етапі двічі розгромно перемогли сербський Партизан. А в наступному раунді виявилися сильнішими за шотландський Рейнджерс. В УПЛ підопічні Олександра Шовковського зіграли 2 поєдинки: спершу виграли у Вереса, а пізніше здолали Карпати.

Проте зустріч 4 туру УПЛ проти Ворскли, яка мала би відбутись 24 серпня, була перенесена. Серед втрат Динамо перед матчем проти Зальцбурга — травмовані Володимир Шепелєв, Матвій Пономаренко та Максим Дячук.

Зальцбург

У сезоні-2023/24 Зальцбург сенсаційно посів 2 місце у місцевому чемпіонаті, програвши Штурму боротьбу за чемпіонство. Це вперше з розіграшу-2013/14, коли австрійську Бундеслігу вигравав не Ред Булл. В новому сезоні клуб зіграв уже три матчі в чемпіонаті Австрії та переміг у кожному з них. Зальцбург теж переніс гру, яка мала би відбутися 24 серпня.

На шляху до плейоф кваліфікації найпрестижнішого єврокубка австрійці пройшли нідерландський Твенте, завдяки мінімальній перемозі в першій зустрічі. У грі з Динамо Зальцбургу не допоможе одразу 7 гравців, у яких зараз травма.

Це Дійон Камері (виступав в оренді за Грассгоппер у минулому сезоні), ексгравець Шахтаря Фернандо (14 матчів, 9 результативних дій у сезоні-2023/24), Дауда Гвіндо (21 матч, 2 асисти), Леандро Моргалла (5 матчів), Гендрі Бланк (3 гри в цьому сезоні), Кавамура Такуму (новачок) та Карім Конате (38 матчів, 30 результативних дій).

Історія зустрічей

До цього протистояння команди жодного разу не перетиналися. Тому поєдинок, що відбувся тиждень тому, був першим матчем між клубами.

Де дивитися

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Орієнтовні склади

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Піхальонок, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Зальцбург: Блазвіх — Дедич, Пйонтковський, Байду, Терзич, Бідструп, Гурна-Дуат, Чергорд, Нене, Кунфоло-Єо, Глух.

Цифри і факти

До цього протистояння Динамо та Зальцбург ніколи не зустрічалися;

Загалом Динамо 17 разів грало проти австрійських клубів. 11 перемог, 2 нічиї, 4 поразки;

Зальцбург 5 разів грав проти команд з України. 2 перемоги і 3 поразки;

Динамо 15 разів успішно проходило кваліфікацію ЛЧ. Лише 8 разів кияни не могли пробитися у фінальну стадію;

Динамо на 100 мільйонів дешевше за Зальцбург (76,70 проти 176,10 мільйонів євро);

Найдорожчими гравцями у складі обох команд є нападники. У киян Владислав Ванат — 10 мільйонів євро. У суперників — травмований Карім Конате (25 млн);

У складі Динамо стільки ж збірників, як і в Зальцбурга (12). Проте у киян більше представників молодіжних збірних (20 проти 14);

В Динамо у 9 разів менше легіонерів у складі, порівняно із Зальцбургом (3 проти 27);

Склад киян значно доросліший за суперників з Австрії (24,4 проти 22,0);

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо — 2:1.