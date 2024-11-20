Сич висловився про дебютний матч у складі збірної України

Фланговий захисник львівського Руху Олексій Сич поділився емоціями від дебютного матчу за збірну України. Він зізнався, що не очікував отримати ігровий час.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Вихід на поле? Це сталося досить неочікувано для мене. Емоції просто неймовірні. Гадаю, що для кожного гравця є мрією дебютувати за головну команду. У мене ця мрія здійснилася – дякую тренеру та команді, що мені довірилися. Було важко. За рахунку 2:1 потрібно було зберегти цю перемогу. Хлопці, вся команда, віддали всі сили, щоб перемогти", – сказав Сич.

Він з’явився на полі на 76-й хвилині замість Юхима Коноплі та допоміг "синьо-жовтим" втримати переможний рахунок у грі. Він став першим гравцем Руха, який зіграв за головну команду країни та десятим дебютантом національної команди за час роботи головного тренера Сергія Реброва.