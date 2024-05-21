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Гравців Марселя обстріляли під час спроби пограбування

Микола Дендак — 21 травня, 11:30
Гравців Марселя обстріляли під час спроби пограбування

Трьох гравців Марселя Жана Онану, Фаріса Мумбанью і Бамо Мейте обстріляли під час спроби викрадення автомобіля.

Про це повідомляє La Provence.

Зазначається, що інцидент стався коли машини футболістів перебували в колоні, що прямувала з тренувального центру клубу після матчу 34 туру Ліги 1 проти Гавра.

За інформацією джерела в авто гравців влучили тричі: дві кулі потрапили у водійські двері, а ще одна залишила отвір у багажнику. Самі футболісти залишились неушкодженими.

Прокуратура Марселя вже розпочала розслідування.

Нагадаємо, Марсель переміг Гавр та посів восьму сходинку в турнірній таблиці.

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