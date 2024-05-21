Гравців Марселя обстріляли під час спроби пограбування
Трьох гравців Марселя Жана Онану, Фаріса Мумбанью і Бамо Мейте обстріляли під час спроби викрадення автомобіля.
Про це повідомляє La Provence.
Зазначається, що інцидент стався коли машини футболістів перебували в колоні, що прямувала з тренувального центру клубу після матчу 34 туру Ліги 1 проти Гавра.
За інформацією джерела в авто гравців влучили тричі: дві кулі потрапили у водійські двері, а ще одна залишила отвір у багажнику. Самі футболісти залишились неушкодженими.
Прокуратура Марселя вже розпочала розслідування.
Нагадаємо, Марсель переміг Гавр та посів восьму сходинку в турнірній таблиці.