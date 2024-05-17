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Хотів завершити на мажорній ноті: Тренер Марселя анонсував завершення кар’єри

Игорь Чернявский — 17 травня, 23:06
Хотів завершити на мажорній ноті: Тренер Марселя анонсував завершення кар’єри

Матч 34 туру Ліги 1 проти Гавра стане останнім у тренерській кар’єрі наставника Марселя Жана-Луї Гассе.

Про це 70-річний фахівець заявив на пресконференції перед поєдинком. Його слова цитує акаунт Марселя в X (Twitter).

"У неділю відбудеться мій останній матч у кар’єрі. Я хотів завершити на мажорній ноті. Для мене велика честь тренувати Марсель. Я провів моменти на "Велодромі" з мурашками по шкірі. Я хочу виграти цей останній матч, аби піти зі спокійною душею", – сказав Гассе.

Жан-Луї очолив Марсель перед матчами проти Шахтаря в 1/16 Ліги Європи. Під його керівництвом провансальці дійшли до півфіналу, а в чемпіонаті Франції здобули 5 перемог, зазнали 4 поразок і двічі зіграли внічию.

На початку року Жан-Луї Гассе також працював зі збірною Кот’д-Івуару, але після провального групового етапу Кубку африканських націй його звільнили. "Слони" все ж пробилися до плей-оф з третього місця і в підсумку виграли турнір.

Протягом своєї багатої тренерської кар’єри Жан-Луї Гассе очолював Монпельє, Сент-Етьєн, був асистентом у ПСЖ та збірній Франції та низці інших клубів.

Гассе Марсель Гавр ліга 1

Марсель

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