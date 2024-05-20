Брест переміг Тулузу і вийшов у ЛЧ, Ліон здолав Страсбург та зміг обійти Ланс: результати матчів останнього туру Ліги 1

У межах останнього 34 туру французької Ліги 1 відбулися дев'ять матчів.

Зокрема, Брест переміг Тулузу і посів третє місце в турнірній таблиці, що дозволило команді вийти в Лігу чемпіонів.

Також Ліон переміг Страсбург та зміг обійти Ланс, який зіграв унічию з Монпельє. Тож саме підопічні П'єра Сажа зіграють у кваліфікації Ліги конференцій.

Чемпіонат Франції — Ла Ліга

34 тур, 19 травня

Гавр — Марсель 1:2 (0:0)

Гол: 0:1 - 64 Обамеянг, 0:2 - 77 Мерлен, 1:2 - 90+7 Байо

Ланс — Монпельє 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Вахі, 2:0 - 45+2 Мачадо, 2:1 - 58 Маамма, 2:2 - 75 Мінкареллі

Лілль — Ніцца 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Лаборд, 1:1 - 55 Гарольдссон, 2:1 - 74 Андре, 2:2 - 90+4 Лотомба

Ліон — Страссбург 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Ляказетт, 1:1 - 63 Діарра, 2:1 - 90+6 Ляказетт

Лор'ян — Клермон 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Абержель, 2:0 - 42 Бамба, 3:0 - 54 Буанані, 4:0 - 63 Дьєнг, 5:0 - 90 Дьєнг

Мец — ПСЖ 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Солер, 0:2 - 12 Лі Кан Ін

Монако — Нант 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Бен Єддер, 2:0 - 10 Керер, 3:0 - 24 Комара, 4:0 - 61 Бен Сегір

Реймс — Ренн 2:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 49 Абдельхамід, 2:0 - 80 Ак'єме, 2:1 - 90+5 - Рідер

Тулуза — Брест 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Камара, 0:2 - 54 Амаві, 0:3 - 90 Лала