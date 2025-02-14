У 82-річному віці помер легендарний хавбек Вест Гема

Пішов з життя легенда Вест Гема Ронні Бойс. Йому було 82 роки.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Ронні був вихованцем клубу. На професійному рівні всю кар'єру віддав "молотам", граючи за команду з 1959 до 1973 року. За цей час забив 21 гол за 282 гри.

Разом із Вест Гемом виграв Кубок Англії сезону-1963/64, а через рік тріумфував у Кубку Кубків.

Потім працював помічником тренера Вест Гема, а в 1990 році короткий період часу очолював команду.

Нагадаємо, вчора пішов у засвіти Янош Дунаї, який зі збірною Угорщини ставав бронзовим призером Ігор-1960.