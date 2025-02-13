5 голів на Олімпіаді: помер бронзовий призер Ігор-1960
Янош Дунаї
pmfc.hu
У 87 років помер відомий угорський футболіст Янош Дунаї.
Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу Печ.
Він був членом олімпійської збірної Угорщини, яка виграла бронзову медаль на Іграх у Римі в 1960 році. Він забив 5 голів за чотири матчі на турнірі.
На професійному рівні грав за Бачку (1954-1959), а також Печ (1959-1970). За Печ забив 70 голів за 266 матчів. За збірну Угорщини провів лише 1 поєдинок.
Також він очолював Печ (1973-1975, 1976-1978), а також інші клуби Угорщини.
Нагадаємо, помер легенда суданського футболу Алі Гагарін, який працював дипломатом в ООН.