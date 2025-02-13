5 голів на Олімпіаді: помер бронзовий призер Ігор-1960

У 87 років помер відомий угорський футболіст Янош Дунаї.

Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу Печ.

Він був членом олімпійської збірної Угорщини, яка виграла бронзову медаль на Іграх у Римі в 1960 році. Він забив 5 голів за чотири матчі на турнірі.

На професійному рівні грав за Бачку (1954-1959), а також Печ (1959-1970). За Печ забив 70 голів за 266 матчів. За збірну Угорщини провів лише 1 поєдинок.

Також він очолював Печ (1973-1975, 1976-1978), а також інші клуби Угорщини.

Нагадаємо, помер легенда суданського футболу Алі Гагарін, який працював дипломатом в ООН.