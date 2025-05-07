МЮ не розглядатиме багатомільйонні пропозиції з Саудівської Аравії щодо свого лідера

Манчестер Юнайтед не планує продавати свого лідера Бруну Фернандеша та навіть не планує розглядати пропозиції щодо його трансферу.

Про це повідомляє ESPN.

Попри зацікавленість з боку клубів Саудівської Аравії та Катару, "манкуніанці" бачать у своєму лідері ключову фігуру майбутнього проєкту.

Попри інтерес МЮ у продажі деяких гравців основного складу задля забезпечення фінансового балансу, Фернандеш є недоторканим.

Сам Фернандеш також не хоче залишати "Олд Траффорд", попри провальний сезон. Цікаво, що Аль-Хіляль готовий був запропонувати португальцю трирічний контракт із зарплатою у 65 млн євро в сезон.

У цій кампанії хавбек записав на свій рахунок 19 голів та 18 асистів у 52 матчах МЮ в усіх турнірах.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед ще може закінчити сезон з трофеєм та місцем у Лізі чемпіонів наступного сезону. Для цього команда Аморіма має пройти Атлетик у півфіналі Ліги Європи та виграти фінальний поєдинок.

Раніше стало відомо, що тінейджер "червоних дияволів" вписав своє ім'я в історію клубу в матчі проти Брентфорда Ярмолюка