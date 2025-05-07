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МЮ не розглядатиме багатомільйонні пропозиції з Саудівської Аравії щодо свого лідера

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 10:56
МЮ не розглядатиме багатомільйонні пропозиції з Саудівської Аравії щодо свого лідера
Бруно Фернандеш
Getty Images

Манчестер Юнайтед не планує продавати свого лідера Бруну Фернандеша та навіть не планує розглядати пропозиції щодо його трансферу.

Про це повідомляє ESPN.

Попри зацікавленість з боку клубів Саудівської Аравії та Катару, "манкуніанці" бачать у своєму лідері ключову фігуру майбутнього проєкту.

Попри інтерес МЮ у продажі деяких гравців основного складу задля забезпечення фінансового балансу, Фернандеш є недоторканим.

Сам Фернандеш також не хоче залишати "Олд Траффорд", попри провальний сезон. Цікаво, що Аль-Хіляль готовий був запропонувати португальцю трирічний контракт із зарплатою у 65 млн євро в сезон.

У цій кампанії хавбек записав на свій рахунок 19 голів та 18 асистів у 52 матчах МЮ в усіх турнірах.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед ще може закінчити сезон з трофеєм та місцем у Лізі чемпіонів наступного сезону. Для цього команда Аморіма має пройти Атлетик у півфіналі Ліги Європи та виграти фінальний поєдинок.

Раніше стало відомо, що тінейджер "червоних дияволів" вписав своє ім'я в історію клубу в матчі проти Брентфорда Ярмолюка

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