МЮ не розглядатиме багатомільйонні пропозиції з Саудівської Аравії щодо свого лідера
Манчестер Юнайтед не планує продавати свого лідера Бруну Фернандеша та навіть не планує розглядати пропозиції щодо його трансферу.
Про це повідомляє ESPN.
Попри зацікавленість з боку клубів Саудівської Аравії та Катару, "манкуніанці" бачать у своєму лідері ключову фігуру майбутнього проєкту.
Попри інтерес МЮ у продажі деяких гравців основного складу задля забезпечення фінансового балансу, Фернандеш є недоторканим.
Сам Фернандеш також не хоче залишати "Олд Траффорд", попри провальний сезон. Цікаво, що Аль-Хіляль готовий був запропонувати португальцю трирічний контракт із зарплатою у 65 млн євро в сезон.
У цій кампанії хавбек записав на свій рахунок 19 голів та 18 асистів у 52 матчах МЮ в усіх турнірах.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед ще може закінчити сезон з трофеєм та місцем у Лізі чемпіонів наступного сезону. Для цього команда Аморіма має пройти Атлетик у півфіналі Ліги Європи та виграти фінальний поєдинок.
Раніше стало відомо, що тінейджер "червоних дияволів" вписав своє ім'я в історію клубу в матчі проти Брентфорда Ярмолюка