Фесюн – про поразку Шахтаря від Легії: Результат не по грі
Кирило Фесюн
Шахтар Донецьк
Воротар донецького Шахтаря Кирило Фесюн висловився про поразку команди від Легії в матчі другого туру Ліги конференцій.
Слова футболіста наводить пресслужба "гірників".
"Емоції тільки одні – негатив, адже ми програли. Після того як ми пропустили, я вважаю, нам давалася гра досить непогано, але потрібно з таких ігор витискати максимум.
Якщо чесно, то хочеться просто якось забутися, тому що не по грі результат. І це трохи бʼє по самолюбству – коли бачиш, як вони святкують, а ми йдемо з опущеними головами. Тому взагалі хочеться забути цей матч. Вони давали нам грати, і ми повинні були забирати більше в цій грі", – розповів Фесюн.
Після двох турів донеччани посідають 17 місце у турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши три очки.
Зазначимо, що відео голів та огляд матчу проти Легії доступний на сайті "Чемпіон".
Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер Шахтаря Арда Туран.