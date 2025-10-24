Фесюн – про поразку Шахтаря від Легії: Результат не по грі

Воротар донецького Шахтаря Кирило Фесюн висловився про поразку команди від Легії в матчі другого туру Ліги конференцій.

Слова футболіста наводить пресслужба "гірників".

"Емоції тільки одні – негатив, адже ми програли. Після того як ми пропустили, я вважаю, нам давалася гра досить непогано, але потрібно з таких ігор витискати максимум.

Якщо чесно, то хочеться просто якось забутися, тому що не по грі результат. І це трохи бʼє по самолюбству – коли бачиш, як вони святкують, а ми йдемо з опущеними головами. Тому взагалі хочеться забути цей матч. Вони давали нам грати, і ми повинні були забирати більше в цій грі", – розповів Фесюн.

Після двох турів донеччани посідають 17 місце у турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши три очки.

