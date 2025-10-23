Бидло, якщо чесно: Фесюн – про фанатів Легії
Голкіпер Шахтаря Кирило Фесюн відреагував на поразку від польської Легії у 2 турі основного етапу Ліги конференцій.
Про це гравець розповів у коментарі після гри.
"Дуже негативні емоції від цієї гри, тому що я вважаю, що ми досить непогано грали, але пропустили два м’ячі і програли.
Пропущені голи треба розбирати, щоб не по гарячих слідах. Ми з тренерами голкіперів посидимо, розберемо все і зробимо роботу над помилками", – сказав воротар.
Також Фесюн відреагував на фанатів Легії, які відзначились скандальними кричалками та банерами.
"Я тільки на 40-й хвилині тільки побачив, що вони присутні на трибунах. Я там щось чув, якісь декілька фраз. Ну, таке. Бидло, якщо чесно, не дуже гарно", – розповів Фесюн.
Нагадаємо, Шахтар пропустив другий гол Легії зі штрафного на 90+4 хвилині гри. Для "гірників" це перша поразка в основному етапі ЛК. У першому турі український колектив на виїзді переміг Абердін.