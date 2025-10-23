Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бидло, якщо чесно: Фесюн – про фанатів Легії

Олександр Булава — 23 жовтня 2025, 22:47
Бидло, якщо чесно: Фесюн – про фанатів Легії
Шахтар

Голкіпер Шахтаря Кирило Фесюн відреагував на поразку від польської Легії у 2 турі основного етапу Ліги конференцій.

Про це гравець розповів у коментарі після гри.

"Дуже негативні емоції від цієї гри, тому що я вважаю, що ми досить непогано грали, але пропустили два м’ячі і програли.

Пропущені голи треба розбирати, щоб не по гарячих слідах. Ми з тренерами голкіперів посидимо, розберемо все і зробимо роботу над помилками", – сказав воротар.

Також Фесюн відреагував на фанатів Легії, які відзначились скандальними кричалками та банерами.

"Я тільки на 40-й хвилині тільки побачив, що вони присутні на трибунах. Я там щось чув, якісь декілька фраз. Ну, таке. Бидло, якщо чесно, не дуже гарно", – розповів Фесюн.
Читайте також :
Фанати Легії влаштували провокації під час матчу проти Шахтаря

Нагадаємо, Шахтар пропустив другий гол Легії зі штрафного на 90+4 хвилині гри. Для "гірників" це перша поразка в основному етапі ЛК. У першому турі український колектив на виїзді переміг Абердін.

Шахтар Донецьк Кирило Фесюн Ліга конференцій 2025/26

Кирило Фесюн

Фесюн: Дебют у Шахтарі – це те, про що я дуже довго мріяв
Розумні інвестиції Динамо, гра на перспективу Шахтаря. Топ-5 найважливіших трансферів клубів УПЛ
Фесюн: Долганський — топ-тренер і людина

Останні новини