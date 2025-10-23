Бидло, якщо чесно: Фесюн – про фанатів Легії

Голкіпер Шахтаря Кирило Фесюн відреагував на поразку від польської Легії у 2 турі основного етапу Ліги конференцій.

Про це гравець розповів у коментарі після гри.

"Дуже негативні емоції від цієї гри, тому що я вважаю, що ми досить непогано грали, але пропустили два м’ячі і програли.

Пропущені голи треба розбирати, щоб не по гарячих слідах. Ми з тренерами голкіперів посидимо, розберемо все і зробимо роботу над помилками", – сказав воротар.