Хотів перехопити навіс, але залишив порожні ворота: голкіпер привіз шалений гол в Юнацькій лізі УЄФА

Спортінг U-19 врятувався від поразки в Юнацькій лізі УЄФА завдяки неймовірно курйозному голу в самому кінці матчу проти Галатасарая.

Португальці опинилися у складному становищі, адже грали в меншості та поступалися турецькій команді з рахунком 1:2. Здавалося, що Спортінг уже не встигне уникнути поразки, однак останні хвилини зустрічі подарували справжній футбольний сюрприз.

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Захисник Дієгу Коші отримав м'яч на своїй половині поля та вирішив виконати навіс у напрямку штрафного майданчика Галатасарая. Воротар турецької команди побачив задум суперника й вибіг далеко з воріт, щоб перехопити передачу.

Однак голкіпер не розрахував траєкторію м'яча. Навіс перелетів його та опустився прямо у ворота, які залишилися порожніми.

Таким чином, абсолютно несподіваний гол дозволив Спортінгу зрівняти рахунок — 2:2. Португальці шалено відсвяткували цей порятунок, адже ще за кілька секунд до цього були за крок від поразки.

Раніше повідомлялося, що юний уругвайський футболіст відзначився неймовірним голом в стилі Павара.