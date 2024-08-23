Німецьке ЗМІ повідомило суму, яку Шахтар заплатить Шальке за оренду стадіону під ЛЧ

Шахтар заплатить Шальке близько 2 мільйонів євро за оренду стадіону під Лігу чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє Ruhr24.

У сезоні-2024/25 свої домашні матчі в рамках ЛЧ донецька команда проводитиме у німецькому Гельзенкірхені – на стадіоні Фелтінс-Арена. Якщо "гірникам" вдасться вийти у плейоф ЛЧ, то сума наймання збільшиться.

Зазначимо, що раніше через проблеми з фінансами клуб замислювався про продаж "Фелтінс-Арени", яка була надмірно дорогою в обслуговуванні для команди. Справи Шальке значно покращилися після того, як стадіон здавався під оренду для проведення концертів, а також матчів фінальної частини Євро-2024.

Нагадаємо, що український клуб дізнається своїх суперників у ЛЧ наступного тижня, 29 серпня. Жеребкування розпочнеться — о 17:00 за київським часом. У цьому сезоні відбудеться зміна формату: замість групового етапу буде впроваджено ліговий етап, де 36 команд будуть змагатися в одному турнірному форматі.