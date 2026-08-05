Ньюкасл призначив нового головного тренера

Німецький фахівець Маттіас Яйссле призначений на посаду головного тренера Ньюкасла.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Умови та терміни дії контракту з 38-річним німцем не розголошуються. За інформацією ЗМІ, угода розрахована на три роки – до кінця червня 2029 року.

На посаді головного тренера Ньюкасла Яйссле замінив Едді Гау, який покинув свою посаду наприкінці липня поточного року. Він очолював команду з листопада 2021 року.

Попереднім місцем роботи Яйссле був Аль-Ахлі, який він очолював з 2023 року. Також фахівець працював у структурі РБ Лейпцига, Брондбю, Ліферінга та Зальцбурга.

Раніше повідомлялося про те, що Ньюкасл незабаром продасть бразильського півзахисника Бруну Гімараеса в Арсенал.