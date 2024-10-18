Стали відомі номінанти на приз Golden Boy-2024

Стали відомі імена всіх 25 претендентів на приз Golden Boy-2024 найкращому гравцеві до 21 року.

Список кандидатів опублікував Tuttosport, який і вручає дану нагороду.

Претенденти на приз Golden Boy -2024:

Ламін Ямал (Барселона), Жоау Невеш, Воррен Заїр-Емері (обидва — ПСЖ), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Пау Кубарсі (Барселона), Савіо, Ріко Льюїс (обидва — Манчестер Сіті), Александар Павлович (Баварія), Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед), Джоррел Хато (Аякс), Лені Йоро (Манчестер Юнайтед), Джеймі Байно-Гіттенс (Боруссія Дортмунд), Кенан Їлдиз (Ювентус), Крістіан Москера (Валенсія), Адам Вортон (Крістал Пелес), Арда Гюлер (Реал Мадрид), Матіс Тель (Баварія), Дезіре Дуе (ПСЖ), Оскар Глух (РБ Зальцбург), Саму Омородіон (Порту), Вілсон Одбер (Тоттенгем), Ендрік (Реал), Андреас Шельдеруп (Бенфіка) і Елісс Бен Сегір (Монако), Самуель Мбангула (Ювентус).

Переможець стане відомий 16 грудня. Приз Golden Boy вручається щорічно з 2003 року. Минулого року нагороду завоював хавбек Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем.

Цього року одним із головних претендентів на перемогу вважається вінгер Барселони Ламін Ямал. Раніше повідомлялося про те, що Барселона відхилила 250-мільйонну пропозицію щодо Ямала.