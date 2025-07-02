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17 матчів без голів: хорватський клуб попрощався з Русиним

Андрій Мошкун — 2 липня 2025, 12:13
17 матчів без голів: хорватський клуб попрощався з Русиним
ФК Хайдук

Хорватський Хайдук повідомив про те, що Назарій Русин більше не виступатиме у їхній формі.

Про це йдеться на сайті клубу.

Русин приєднався до Хайдука взимку на правах оренди. На рахунку українця 17 матчів без забитих голів, втім, у дебютній грі за нову команду Русин відзначився асистом.

Окрім українця, Хайдук залишили Стіпе Біук та Ян Млакар. В них також завершилися орендні угоди.

Контракт Русина належить англійському Сандерленду. У першій половині сезону він зіграв за клуб з Чемпіоншипу 11 матчів та відзначився одним результативним ударом.

Трансфермаркет оцінює українця в 1 мільйон євро.

Раніше повідомлялося, що клуб планує продати українця влітку.

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Назарій Русин

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