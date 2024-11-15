Русин взимку може покинути Сандерленд

Український нападник Сандерленда Назарій Русин може покинути команду в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Sunderland Echo.

Крім Русина, до списку входять ще 12 футболістів "чорних котів", з якими клуб може розпрощатися взимку.

Контракт українського футболіста з клубом із Чемпіоншипа чинний до 30 червня 2027 року.

Востаннє Русин виходив на поле у складі Сандерленда ще 1 жовтня, коли зіграв 5 хвилин у матчі проти Дербі Каунті (2:0), після чого сім поєдинків поспіль просидів на лаві запасних.

Нагадаємо, Назарій Русин перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу transfermarkt сума трансферу склала 2,5 млн євро. У сезоні-2023/24 він відіграв 22 матчі за "чорних котів"у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав один асист.