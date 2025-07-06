Налаштовуємося на складну гру, – Назарина поділився очікуваннями від старту Шахтаря у кваліфікації ЛЄ

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина поділився очікуваннями від старту команди у кваліфікації Ліги Європи УЄФА. "Гірники" зіграють проти фінського Ільвеса.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Скажу чесно, ми ще не аналізували та не дивилися цю команду. Думаю, завтра почнемо готуватися до зустрічі. Вважаю, це непогана команда, тому що у кваліфікації Ліги Європи поганих не буває. Налаштовуємося на складну гру й намагатимемося зробити все, щоб пройти далі.

Гадаю, фізично ми готові. Може, трошки забракло часу, щоб відпрацювати всі механізми, які хоче бачити тренер, та ми кожної гри додаємо і стаємо краще. Сподіваюся, у першому офіційному поєдинку покажемо те, чого просить наш тренерський штаб ", – сказав Назарина.

Нагадаємо, зустріч Шахтар – Ільвес у першому колі ЛЄ відбудеться 10 липня. Вже відома заявка "гірників" на гру. Раніше донецький клуб обрав стадіон для домашніх матчів у єврокубках.

Напередодні півзахисник Дмитро Криськів та захисник Дієго Арройо отримали ушкодження під час тренувального збору Шахтаря.