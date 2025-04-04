Назарина: Матчі з Поліссям завжди напружені
Єгор Назарина
ФК Шахтар
Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина очікує важкого матчу у півфіналі Кубку України проти Полісся.
Цитує гравця пресслужба "гірників".
"По-перше, хочу наголосити, що попереду півфінал, і на цій стадії легких суперників не буває. По-друге, ми гратимемо з Поліссям, і наші протистояння з ними завжди напружені й цікаві.
Кубок України – важливий турнір, ми за крок до фіналу. Минулого сезону ми стали переможцями, тож прагнемо захистити титул. Ставимо собі максимальні цілі", – розповів Назарина.
Шахтар зіграє півфінальний матч турніру на виїзді – у Житомирі. Базовою датою матчів 1/4 фіналу Кубку України є 23 квітня.
Нагадаємо, у чвертьфіналі "гірники" завдяки голу Кевіна обіграли Олександрію.