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Назарина: Матчі з Поліссям завжди напружені

Олександр Булава — 4 квітня 2025, 16:37
Назарина: Матчі з Поліссям завжди напружені
Єгор Назарина
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина очікує важкого матчу у півфіналі Кубку України проти Полісся.

Цитує гравця пресслужба "гірників".

"По-перше, хочу наголосити, що попереду півфінал, і на цій стадії легких суперників не буває. По-друге, ми гратимемо з Поліссям, і наші протистояння з ними завжди напружені й цікаві.

Кубок України – важливий турнір, ми за крок до фіналу. Минулого сезону ми стали переможцями, тож прагнемо захистити титул. Ставимо собі максимальні цілі", – розповів Назарина.

Шахтар зіграє півфінальний матч турніру на виїзді – у Житомирі. Базовою датою матчів 1/4 фіналу Кубку України є 23 квітня. 

Нагадаємо, у чвертьфіналі "гірники" завдяки голу Кевіна обіграли Олександрію.

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