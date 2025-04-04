Назарина: Матчі з Поліссям завжди напружені

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина очікує важкого матчу у півфіналі Кубку України проти Полісся.

Цитує гравця пресслужба "гірників".

"По-перше, хочу наголосити, що попереду півфінал, і на цій стадії легких суперників не буває. По-друге, ми гратимемо з Поліссям, і наші протистояння з ними завжди напружені й цікаві.

Кубок України – важливий турнір, ми за крок до фіналу. Минулого сезону ми стали переможцями, тож прагнемо захистити титул. Ставимо собі максимальні цілі", – розповів Назарина.