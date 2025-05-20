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Динамо продовжило контракт з найкращим бомбардиром Юнацької ліги УЄФА

Микола Дендак — 20 травня 2025, 23:12
Динамо продовжило контракт з найкращим бомбардиром Юнацької ліги УЄФА
Матвій Пономаренко
ФК Динамо

19-річний нападник київського Динамо Матвій Пономаренко підписав новий контракт з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що нова угода буде чинна до 31 грудня 2028 року. У поточному сезоні Пономаренко зіграв 5 поєдинків за Динамо та забив 1 гол.

У чемпіонаті України серед команд U-19 нападник провів 20 матчів у сезоні 2023/2024, у яких відзначився 12 забитими м’ячами.

До того ж Матвій став найкращим бомбардиром Юнацької Ліги УЄФА в сезоні та найкращим бомбардиром в історії серед українських футболістів, перевершивши досягнення ексгравців Шахтаря Андрія Борячука та Олександра Зубкова.

Нагадаємо, Динамо дострокового оформило чемпіонський титул завдяки виїзній нічиїй 1:1 з Чорноморцем. З урахуванням титулів часів СРСР, це чемпіонство стало для киян 30-м в історії.

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