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Мікаутадзе пройшов медогляд у Монако, але в останній момент прийняв пропозицію рідного клубу

Игорь Чернявский — 16 липня, 14:10
Мікаутадзе пройшов медогляд у Монако, але в останній момент прийняв пропозицію рідного клубу

Нападник збірної Грузії Жорж Мікаутадзе був дуже близьким до переходу в Монако, але вирішив погодитися на пропозицію Ліона.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, грузинський форвард пройшов медогляд у Монако і все було готово до оформлення трансферу, але потім він раптово змінив своє рішення та підписав контракт з Ліоном. Угода розрахована до літа 2029 року.

Ймовірно, це пов’язано з тим, що Жорж народився у Ліоні і провів 7 років у академії місцевого клубу. Втім, Мікаутадзе зробив собі ім’я у скромному Меці, за який виступав з 2017 року. В сезоні-2022/23 грузин з 23 голами став найкращим бомбардиром Ліги 2 та допоміг команді повернутися в елітний дивізіон.

Нагадаємо, Мікаутадзе вдало виступив на Євро-2024. Він забив у кожному матчі Грузії на груповому етапі (по голу у ворота Туреччини, Чехії та Португалії) і за підсумками турніру став одним із шести найкращих бомбардирів.

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