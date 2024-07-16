Мікаутадзе пройшов медогляд у Монако, але в останній момент прийняв пропозицію рідного клубу

Нападник збірної Грузії Жорж Мікаутадзе був дуже близьким до переходу в Монако, але вирішив погодитися на пропозицію Ліона.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, грузинський форвард пройшов медогляд у Монако і все було готово до оформлення трансферу, але потім він раптово змінив своє рішення та підписав контракт з Ліоном. Угода розрахована до літа 2029 року.

🔴🔵🇬🇪 Georges Mikautadze, in Lyon today in order to undergo medical tests and sign in as new OL player from Metz.



After crazy saga with AS Monaco and even medical tests booked, Mikautadze decides to join OL and his contract will be valid until June 2029.



Here we go 🤝🏻 pic.twitter.com/DbGx05JoD3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

Ймовірно, це пов’язано з тим, що Жорж народився у Ліоні і провів 7 років у академії місцевого клубу. Втім, Мікаутадзе зробив собі ім’я у скромному Меці, за який виступав з 2017 року. В сезоні-2022/23 грузин з 23 голами став найкращим бомбардиром Ліги 2 та допоміг команді повернутися в елітний дивізіон.

Нагадаємо, Мікаутадзе вдало виступив на Євро-2024. Він забив у кожному матчі Грузії на груповому етапі (по голу у ворота Туреччини, Чехії та Португалії) і за підсумками турніру став одним із шести найкращих бомбардирів.