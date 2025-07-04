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Клуб із Саудівської Аравії націлився на Ретегі

Олег Дідух — 4 липня 2025, 21:14
Клуб із Саудівської Аравії націлився на Ретегі
Матео Ретегі
ФК Аталанта

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Кадісія розпочав переговори щодо трансферу форварда Аталанти ти збірної Італії Матео Ретегі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Аль-Кадісія вже зробила першу пропозицію за форварда у розмірі 40 мільйонів євро. Аталанта вимагає за найкращого бомбардира Серії А минулого сезону більшу суму. Паралельно клуб із Саудівської Аравії також розпочав переговори із оточенням самого гравця.

У минулому сезоні на рахунку Ретегі 28 голів і 9 асистів у 49 матчах за Аталанту в усіх турнірах. Контракт 26-річного форварда з італійським клубом діє до літа 2028 року. Сьогодні, 4 липня, Аталанта за 16 мільйонів євро підписала захисника Дженоа Онеста Аганора.

Раніше Аль-Кадісії приписувати інтерес до Мойзе Кіна з Фіорентини.

Аталанта Матео Ретегі Аль-Кадісія

Матео Ретегі

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