Клуб із Саудівської Аравії націлився на Ретегі

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Кадісія розпочав переговори щодо трансферу форварда Аталанти ти збірної Італії Матео Ретегі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Аль-Кадісія вже зробила першу пропозицію за форварда у розмірі 40 мільйонів євро. Аталанта вимагає за найкращого бомбардира Серії А минулого сезону більшу суму. Паралельно клуб із Саудівської Аравії також розпочав переговори із оточенням самого гравця.

У минулому сезоні на рахунку Ретегі 28 голів і 9 асистів у 49 матчах за Аталанту в усіх турнірах. Контракт 26-річного форварда з італійським клубом діє до літа 2028 року. Сьогодні, 4 липня, Аталанта за 16 мільйонів євро підписала захисника Дженоа Онеста Аганора.

Раніше Аль-Кадісії приписувати інтерес до Мойзе Кіна з Фіорентини.