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Ретегі погодився на перехід у Саудівську Аравію

Олег Дідух — 5 липня 2025, 17:12
Ретегі погодився на перехід у Саудівську Аравію
Матео Ретегі
ФК Аталанта

Форвард Аталанти та найкращий бомбардир Серії А минулого сезону Матео Ретегі прийняв пропозицію від Аль-Кадісії з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Football Italia.

За його інформацією, Аль-Кадісія запропонувала Ретегі контракт із зарплатою в 20 мільйонів євро на рік із урахуванням бонусів. Тепер клубу із Саудівської Аравії потрібно домовитися з Аталантою, яка вимагає за свого нападника 60 мільйонів євро. Перша пропозиція Аль-Кадісії була в розмірі 40 мільйонів.

На заміну Ретегі Аталанта розглядає кандидатуру Джакомо Распадорі з Наполі.

У минулому сезоні на рахунку Ретегі 28 голів і 9 асистів у 49 матчах за Аталанту в усіх турнірах. Контракт 26-річного форварда з італійським клубом діє до літа 2028 року.

Аталанта Матео Ретегі Аль-Кадісія

Аль-Кадісія

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