Клуб із Саудівської Аравії готує 52 мільйони на лідера Фіорентини

Клуб із Саудівської Аравії Аль Кадісія зацікавлений у підписанні нападника Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кіна.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

У контракті Кіна з Фіорентиною прописана клаусула в розмірі 52 мільйонів євро, і Аль Кадісія готова її активувати. В свою чергу, Фіорентина активно працює над продовженням контракту з нападником і хоче прибрати з нової угоди суму відступних.

Аль Кадісія вже встановила перші контакти з оточенням Кіна, проте наразі невідомо, чи погодиться нападник на перехід у Саудівську Аравію, оскільки це може поставити під загрозу його місце в збірній Італії напередодні чемпіонату світу-2026.

У сезоні-2024/25 Кін забив 19 голів у 32 матчах Серії А, ставши другим бомбардиром чемпіонату. У травні повідомлялося про інтерес до нападника з боку Манчестер Юнайтед.