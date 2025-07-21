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Аталанта за 65 млн євро продала найкращого бомбардира Серії А в Аль-Кадісію

Олександр Булава — 21 липня 2025, 22:59
Аталанта за 65 млн євро продала найкращого бомбардира Серії А в Аль-Кадісію
Матео Ретегі
ФК Аталанта

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Кадісія підписав форварда Аталанти та збірної Італії Матео Ретегі.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 65 млн євро. 

У минулому сезоні на рахунку Ретегі 28 голів і 9 асистів у 49 матчах за Аталанту в усіх турнірах і став найкращим бомбардиром Серії А. Також на рахунку нападника 6 голів у 20 матчах за збірну Італії.

Раніше повідомлялося про те, що влітку Аталанту може покинути голкіпер Марко Карнесеккі. Міланський Інтер розглядає його як потенційну заміну своєму основному воротареві, швейцарцеві Яну Зоммеру.

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