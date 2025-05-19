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Ретегі побив бомбардирський рекорд Аталанти

Олег Дідух — 19 травня 2025, 12:16
Ретегі побив бомбардирський рекорд Аталанти
Матео Ретегі
ФК Аталанта

Нападник збірної Італії Матео Ретегі встановив новий рекорд Аталанти за кількістю голів у одному сезоні Серії А.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

У суботу, 17 травня, Аталанта в матчі передостаннього, 37 туру Серії А на виїзді обіграла Дженоа Руслана Малиновського з рахунком 3:2. На 89 хвилин переможний гол у поєдинку забив саме Ретегі.

Для Матео цей гол став 25-м у поточному сезоні Серії А – це рекорд Аталанти за результативністю в одному сезоні чемпіонату Італії. Попередній рекорд належав Філіппо Індзагі, який забив 24 голи в сезоні-1996/97.

Ретегі уже майже забезпечив собі перемогу в бомбардирській гонці Серії А поточного сезону. За тур до фінішу чемпіонату він випереджає найближчого переслідувача, Мойзе Кіна з Фіорентини, на 7 голів.

Аталанта Індзагі Чемпіонат Італії, Серія А Матео Ретегі

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