Ретегі побив бомбардирський рекорд Аталанти

Нападник збірної Італії Матео Ретегі встановив новий рекорд Аталанти за кількістю голів у одному сезоні Серії А.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

With 25 goals, Mateo Retegui sets a new Atalanta record for the most goals in a single #SerieA season 🔥



He surpasses Filippo Inzaghi, who scored 24 in 1996/97 ⚫🔵 pic.twitter.com/9fpDh71DKP — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 17, 2025

У суботу, 17 травня, Аталанта в матчі передостаннього, 37 туру Серії А на виїзді обіграла Дженоа Руслана Малиновського з рахунком 3:2. На 89 хвилин переможний гол у поєдинку забив саме Ретегі.

Для Матео цей гол став 25-м у поточному сезоні Серії А – це рекорд Аталанти за результативністю в одному сезоні чемпіонату Італії. Попередній рекорд належав Філіппо Індзагі, який забив 24 голи в сезоні-1996/97.

Ретегі уже майже забезпечив собі перемогу в бомбардирській гонці Серії А поточного сезону. За тур до фінішу чемпіонату він випереджає найближчого переслідувача, Мойзе Кіна з Фіорентини, на 7 голів.