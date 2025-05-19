Ретегі побив бомбардирський рекорд Аталанти
Нападник збірної Італії Матео Ретегі встановив новий рекорд Аталанти за кількістю голів у одному сезоні Серії А.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.
У суботу, 17 травня, Аталанта в матчі передостаннього, 37 туру Серії А на виїзді обіграла Дженоа Руслана Малиновського з рахунком 3:2. На 89 хвилин переможний гол у поєдинку забив саме Ретегі.
Для Матео цей гол став 25-м у поточному сезоні Серії А – це рекорд Аталанти за результативністю в одному сезоні чемпіонату Італії. Попередній рекорд належав Філіппо Індзагі, який забив 24 голи в сезоні-1996/97.
Ретегі уже майже забезпечив собі перемогу в бомбардирській гонці Серії А поточного сезону. За тур до фінішу чемпіонату він випереджає найближчого переслідувача, Мойзе Кіна з Фіорентини, на 7 голів.