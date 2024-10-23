Ярмоленку – 35. Згадуємо найкращі голи українського футболіста

Сьогодні, 23 жовтня, вінгеру Динамо Андрію Ярмоленку виповнюється 35 років!

За свою кар'єру талановитий гравець зробив яскравий внесок у світі футболу, відзначившись не лише на клубному, але й на міжнародному рівні. Зокрема, його голи вразили футбольних уболівальників по всьому світу. Від надзвичайних ударів за Динамо до пам'ятних моментів у Боруссії та Вест Гемі, кожен його гол — це не просто досягнення, а справжня футбольна поезія.

Редакція сайту Чемпіон хоче по-своєму привітати легендарного футболіста, згадавши найкращі голи у кар'єри Ярмоленка.

Гол у ворота збірної Нідерландів на Євро-2020

Перший матч "жовто-синіх" на чемпіонаті Європи і одразу ж такий сильний суперник. Наша команда поступається із рахунком 0:2, гра дуже важка, але раптом лідер лінії атаки наважується на дальній удар, і... Вийшов справжній шедевр!

Andriy Yarmolenko's stunning effort in a wild Ukraine 🆚 Netherlands match at #EURO2020 🔥pic.twitter.com/hUon8VbJ8j — GOAL (@goal) July 21, 2021

Переможний гол у дербі з Челсі

У 2020-му році активно панував коронавірус, а головний тренер Вест Гема тримав на лаві для запасних Андрія Миколайовича, який довів свій високий рівень майстерності у матчі з Челсі. Швидка контратака і українець, отримавши м'яч, накручує Антоніо Рюдігера та забиває переможний гол на 89-й хвилині.

Забитий м'яч у ворота Евертона

Непростий суперник був у Динамо у плейоф Ліги Європи. Кияни грали проти Евертона, який виграв перший матч 2:1, тому на своєму полі потрібно було відіграватися. Звісно ж, Андрій Ярмоленко взяв на себе ініціативу та у фірмовому стилі відправив м'яч у ворота Тіма Ховарда.

Дебютний гол за Борусію Дортмунд

У 2017-му році Ярмоленко змінив Динамо на "джмелів", щоб спробувати свої сили у німецькому чемпіонаті. Фанати із нетерпінням чекали на перший гол Андрія за Борусію, і він був забитий не просто у межах Бундесліги, а в Лізі чемпіонів проти Тоттенгема.

Найкраще взяття воріт УПЛ у 2014 році

Лідер Динамо Київ став переможцем опитування, яке визначало найкращий гол у 2014 році. Фанати обрали фантастичний забитий м'яч Ярмоленка у грі з донецьким Металургом. Вінгер філігранно обвів двох захисників та голкіпера у карному майданчику суперника, пробивши потім у порожні ворота.