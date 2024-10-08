Що тут відбувається? Футболісти німецьких клубів "привезли" пенальті після однакових помилок

У неділю, 6 жовтня, відбувся, здавалося б, звичайний матч у другій німецький Бундеслізі, в якому зустрілися Магдебург та Гройтер Фюрт. Чому здавалося б? Бо деякі голи, які були забиті, виглядали надто кумедно.

На 15 хвилині господарі заробили 11-метровий удар після помилки гравця, який взяв м'яч до рук, бо вважав, що має бути вільний удар. Суддя побачив цей епізод та без роздумів вказав на позначку, проте футболіста карткою не покарав. Після добивання м'яч таки залетів у ворота.

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Команди мали б зробити роботу над помилками, щоб подібних епізодів більше не ставалося, проте тепер на ті самі граблі наступив захисник команди-суперника. Під кінець тайму гравець отримав "запаморочення", взявши м'яч до рук. Знову гол і знову пенальті.

WTF. Wie kann sowas 2 mal in einem Spiel passieren?!?#FCMSGF pic.twitter.com/6mDWYDIhbR — LucaE (@LucaE23) October 6, 2024

Символічно, що матч після таких незвичних помилок завершився унічию із рахунком 2:2.

Нагадаємо, після восьми турів Бундесліги 2 Магдебург займає друге місце із 16 очками, а Гройтер Фюрт йде на 10 позиції, набравши 10 балів.