День Соборності з футбольним акцентом: Ліга Європи згадала найкрасивіші голи українських команд

22 січня Україна відзначає День Соборності, і так вийшло, що Ліга Європи опублікувала на межі цього свята одразу два шедеври українських команда у турнірі.

Перший гол належить Віторіну Антунешу, який виступав за київське Динамо. У матчі проти англійського Евертона 19 березня 2015 року на переповненому "Олімпійському", фулбек вразив глядачів своїм феноменальним дальнім ударом.

Читайте також : Відео Черговий шедевр: головний талант Астон Вілли відзначився фантастичним голом у Лізі чемпіонів

М'яч полетів у саму дев'ятку, залишивши воротаря суперника без шансів. Гол португальця став важливим кроком до перемоги Динамо з рахунком 5:2, що дозволило команді вийти до чвертьфіналу турніру.

Другий гол, який вшанувала Ліга Європи, належить бразильцю Тайсону, який захищав кольори харківського Металіста. Його влучний удар з льоту у ворота Русенборга у листопаді 2012 року став справжнім витвором мистецтва.

Цей момент не лише здобув популярність серед уболівальників, але й підкреслив високий рівень українського футболу на європейській арені.

Ліги Європи вже не вперше символізує повагу до футбольних досягнень України та нагадує про незабутні емоції, які подарували наші команди на міжнародній арені. Не так давно у соцмережах був згаданий неймовірний гол "бісіклєтою" Василя Кобіна.