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День Соборності з футбольним акцентом: Ліга Європи згадала найкрасивіші голи українських команд

Богдан Войченко — 22 січня 2025, 13:00
ФК Металіст
День Соборності з футбольним акцентом: Ліга Європи згадала найкрасивіші голи українських команд

22 січня Україна відзначає День Соборності, і так вийшло, що Ліга Європи опублікувала на межі цього свята одразу два шедеври українських команда у турнірі.

Перший гол належить Віторіну Антунешу, який виступав за київське Динамо. У матчі проти англійського Евертона 19 березня 2015 року на переповненому "Олімпійському", фулбек вразив глядачів своїм феноменальним дальнім ударом.

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М'яч полетів у саму дев'ятку, залишивши воротаря суперника без шансів. Гол португальця став важливим кроком до перемоги Динамо з рахунком 5:2, що дозволило команді вийти до чвертьфіналу турніру.

Другий гол, який вшанувала Ліга Європи, належить бразильцю Тайсону, який захищав кольори харківського Металіста. Його влучний удар з льоту у ворота Русенборга у листопаді 2012 року став справжнім витвором мистецтва.

Цей момент не лише здобув популярність серед уболівальників, але й підкреслив високий рівень українського футболу на європейській арені.

@europaleague Taison, stop that 😤 #UEL ♬ الصوت الأصلي - Y🇸🇦

Ліги Європи вже не вперше символізує повагу до футбольних досягнень України та нагадує про незабутні емоції, які подарували наші команди на міжнародній арені. Не так давно у соцмережах був згаданий неймовірний гол "бісіклєтою" Василя Кобіна.

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