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Гріліш визначився з майбутнім у Манчестер Сіті

Олександр Булава — 6 червня 2025, 18:57
Гріліш визначився з майбутнім у Манчестер Сіті
Джек Гріліш
Getty Images

Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш вирішив покинути клуб цього літа.

Про це повідомляє talkSPORT.

29-річний англієць визнав, що його кар'єра у клубі завершена. Остаточно на його рішення вплинув фінал Кубку Англії проти Крістал Пелес (0:1), в якому він залишився у запасі та не включення його у список гравців на Клубний чемпіонат світу-2025.

Найімовірнішим варіантом є переїзд за кордон. Зокрема у його послугах зацікавлений Наполі.

Гріліш є найдорожчим придбанням в історії Манчестер Сіті. У серпні 2021-го Астон Вілла отримала за нього 117.5 млн євро У цьому сезоні він втратив стабільне місце в основі свого клубу. На його рахунку 3 голи та 5 асистів у 32 матчах.

Нещодавно наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола натякав на те, що Гріліш може залишити команду.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Футбольні трансфери Джек Гріліш

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