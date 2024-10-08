Саньоль: Збірна України грає на високому рівні та має у складі хороших гравців

Наставник збірної Грузії Віллі Саньоль прокоментував успішний старт команди у Лізі націй УЄФА, а також похвалив збірну України.

Його слова цитує сайт worldsport.ge.

"У жовтні я хочу бачити, що вересень не був випадковістю і ми дійсно зробили крок вперед. У нас є дві важкі гри проти України та Албанії, але у нас є 23 гравці, і я впевнений, що вони також хочуть довести, що успіх у вересні був закономірним. Вірю, що вони хочуть продовжити позитивну серію.

Ми багато знаємо про збірну України. Вони вже давно грають на високому рівні і має дуже хороших гравців. Ми знаємо, що нас чекає складна гра, але суперники вже дивляться на нас по-іншому. Ми граємо в різний футбол, тому буде цікавий матч", – заявив фахівець.