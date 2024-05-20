Пушич — про 4 тривоги у матчі з Дніпром-1: Важко грати в таких умовах

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич поскаржився на умови в матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги проти Дніпра-1 і запропонував проводити поєдинки в областях, де не так багато тривог.

Його слова цитує пресслужба клубу.

"Сьогодні річ була не в грі. Скажу так, бо коли тобі доводиться грати в таких умовах, це, безсумнівно, дуже важко для обох команд. Хочу зазначити, що я дуже пишаюся своїми гравцями, які виходили сьогодні, бо ми вже оформили дубль, провели фантастичну єврокампанію і все одно виконали свій футбольний обов’язок, що нам вдалося досить добре.

Але це не про гру, зовсім немає сенсу говорити про гру. Обставини важкі для всіх нас, і ми маємо радіти можливості грати у футбол, але коли ми вже граємо, було б краще не мати перерв, бо такі тривалі матчі – це дуже складно всім. І це, звісно, не дуже добре впливає на футбол. Я думаю, що корисно було б обміркувати те, в яких умовах доводиться грати, якщо зараз, на жаль, така ситуація. Треба ще раз переглянути питання про місце проведення матчів, тому що це не добре для футболу загалом, – думаю, усі це розуміють і погоджуються.

Але я маю ще раз похвалити обидві команди за таку тривалу гру, за намагання перемогти та конкурувати одна з одною. Тому похвала обом командам та велика похвала моїм гравцям, які вже всього досягли, але все одно боролися, щоб перемогти в цій грі за таких обставин. Велика повага їм, а також суперникам, їм теж доводилося грати в таких самих умовах. Тому повага футболістам та, звісно, усім тренерам.

І я сподіваюся, що Федерація знайде рішення цьому питанню: можливо, треба грати в областях, де не так багато тривог, бо скажу ще раз: майже неможливо вимагати від гравців показувати результат за таких умов", — сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок з 4 тривогами завершився внічию. Дніпряни змогли перервати 14-матчеву виграшну серію "гірників". Ця нічия залишила Дніпро-1 на 4 сходинці в турнірній таблиці.

У підопічних Юрія Максимова 49 балів. Стільки ж у Руха, а на 2 очки менше в Полісся.

Нагадаємо, Шахтар достроково виграв чемпіонат України сезону-2023/24 після перемоги над Динамо в очному протистоянні.