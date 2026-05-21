Тренер Саутгемптона зізнався в організації шпигунства за Мідлсбро

Тренера англійського Саутгемптона, якого виключили з плейоф Чемпіоншипу, Тонду Екерта визнали винним в організації шпигунства за головним конкурентом за вихід в Англійську Прем'єр-лігу Мідлсбро.

Про це повідомляє Reuters.

Незалежна дисциплінарна комісія, яка була призначена Англійською футбольною лігою, заявила, що Екерт зізнався, що повністю ухвалював цей план та чинив тиск на молодших співробітників клубу, щоб вони його виконували.

"Пан Екерт визнав, як і слід було очікувати, що така інформація, як склад команди та травми, є конфіденційною, яку клуб прагне тримати в таємниці напередодні матчу. Він також визнав, що спеціально доручив провести спостереження з метою отримання інформації про тактичну схему та готовність до гри ключового гравця. Те, як на молодших співробітників чинився тиск з метою змусити їх виконувати дії, які вони вважали, як мінімум, аморальними. Такі співробітники перебували у вразливому становищі, не маючи гарантій зайнятості та маючи обмежені можливості заперечувати проти отриманих вказівок або чинити їм опір", – зазначила комісія.

Зауважимо, що 33-річний фахівець Тонда Екерт очолив Саутгемптон у грудні минулого року. До цього він був головним тренер молодіжної команди U-21 "святих", а раніше працював асистентом тренера в італійському Дженоа. Основна команда Саутгемптона під керівництвом Екерта зіграла 35 матчів, у яких 21 раз перемогла, 9 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

Нагадаємо, що англійський колектив був покараний через численні порушення правил, які пов'язані з несанкціонованою відеозйомкою тренувань інших клубів.

Повідомлялося, що один із персоналу Саутгемптона вів приховану зйомку тренування Міддлсбро перед півфіналом плейоф за підвищення у класі. У розташуванні суперника заявили, що аналітик "святих" знімав їх тренувальний процес із кущів за два дні до першого поєдинку.

Окрім виключення з фіналу плейоф, із Саутгемптона зняли 4 очки на наступний сезон Чемпіоншипу 2026/27.

Також додамо, що "святі" подали апеляцію до Арбітражної комісії Футбольної ліги Англії (EFL), щоб скасувати цей вирок, проте вона його відхилила.