Саутгемптон має намір подати апеляцію на рішення щодо виключення клубу з плейоф за вихід до АПЛ

Саутгемптон планує оскаржити рішення Англійської футбольної ліги (EFL) щодо виключення клубу із фіналу плейоф Чемпіоншипу.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Англійський клуб подасть апеляцію, адже "святі" вважають це рішення EFL несправедливим.

Нагадаємо, що англійський колектив отримав таке покарання через численні порушення правил, які пов'язані з несанкціонованою відеозйомкою тренувань інших клубів.

Повідомлялося, що один із персоналу Саутгемптона вів приховану зйомку тренування Міддлсбро перед півфіналом плейоф за підвищення у класі. У розташуванні суперника заявили, що аналітик "святих" знімав їх тренувальний процес із кущів за два дні до першого поєдинку.

Окрім цього, з команди зняли 4 бали, які врахуються вже у турнірну таблицю наступного розіграшу Чемпіоншипу-2026/27.

Відзначимо, що перша зустріч закінчилася нульовою мировою, а у другій грі Саутгемптон оформив мінімальну перемогу 1:0. Однак після цього Міддлсбро зіграє у фіналі плейоф проти Галл Сіті.