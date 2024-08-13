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Клеман: На нас чекає матч справді рівних команд

Руслан Травкін — 13 серпня, 09:10
Клеман: На нас чекає матч справді рівних команд

Головний тренер Рейнджерс Філіпп Клеман розповів, що очікує від гри проти Динамо у матчі 3 кваліфікаційного раунду до групового етапу Ліги чемпіонів.

Його слова цитує клубний сайт шотландського клубу.

"На нас чекає матч справді рівних команд. Динамо має перевагу в тому, що вони грають разом довше, але наша команда минулого тижня зіграла дуже добре тактично, а з новими гравцями це непросто.

Я був дуже радий цьому, і забитий на останній хвилині гол був заслуженим, тому в результаті ми завдали більше ударів у ворота, ніж суперник. Звичайно, ми хотіли б, щоб цей гол був забитий швидше, але у суперника також чудовий воротар.

Леон Балогун щось відчув наприкінці гри на вихідних, тож сьогодні не тренувався. Побачимо, як він буде завтра.

Я не знаю, як гратиме Динамо. Можливо, вони більше чекатимуть, більше сидітимуть і розраховуватимуть на контратаки при переходах. Не знаю, але ми маємо бути готовими до різних сценаріїв.

Вони дійсно хороша команда, і ми багато чого досягли, граючи компактно і пресингуючи всією командою минулого тижня, але вони також дуже небезпечні при розіграші стандартних положень і дуже хороші в переходах", – сказав Клеман.

Нагадаємо, у першій грі кияни першими відкрили рахунок. Все йшло до того, що підопічні Шовковського здобудуть перемогу, але Рейнджерс зумів вирвати нічию на останніх хвилинах зустрічі.

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