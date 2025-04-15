Анчелотті назвав клуб, який мріяв тренувати

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті зізнався, що до того, як очолити Евертон, мріяв тренувати їхнього принципового суперника, Ліверпуль.

65-річного італійського фахівця цитує RSI.

"Моєю мрією було тренувати Ліверпуль, але потім я опинився в Евертоні і відчув на собі це суперництво – і тепер я абсолютно на боці Евертона.

Мені дуже сподобалася атмосфера, адже там неймовірна пристрасть до клубу. Також відчувається, як фанати переживають через Ліверпуль, який протягом багатьох років, та й досі, залишається найкращим клубом АПЛ", – заявив італієць.