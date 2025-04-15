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Анчелотті назвав клуб, який мріяв тренувати

Олег Дідух — 15 квітня 2025, 13:26
Анчелотті назвав клуб, який мріяв тренувати
Карло Анчелотті
ФК Реал

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті зізнався, що до того, як очолити Евертон, мріяв тренувати їхнього принципового суперника, Ліверпуль.

65-річного італійського фахівця цитує RSI.

"Моєю мрією було тренувати Ліверпуль, але потім я опинився в Евертоні і відчув на собі це суперництво – і тепер я абсолютно на боці Евертона.

Мені дуже сподобалася атмосфера, адже там неймовірна пристрасть до клубу. Також відчувається, як фанати переживають через Ліверпуль, який протягом багатьох років, та й досі, залишається найкращим клубом АПЛ", – заявив італієць.

Анчелотті очолював Евертон у 2019 – 2021 роках, після чого повернувся в мадридський Реал. Раніше повідомлялося про те, що майбутнє тренера в Реалі вирішиться наприкінці сезону.

Евертон Ліверпуль Реал Мадрид Карло Анчелотті

Карло Анчелотті

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