Доля Анчелотті в Реалі вирішиться після закінчення сезону-2024/25

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що він обговорить з керівництвом клубу своє майбутнє в Мадриді після завершення сезону-2024/25.

Слова 65-річного італійця наводить The Athletic.

Чинний контракт наставника "бланкос" розрахований до літа 2026 року. Клуб поки що претендує на те, щоб закінчити поточний сезон із треблом: команда Андрія Луніна має шанси виграти Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Кубок Іспанії.

"Я не повинен говорити про своє майбутнє, тому що в контракті все чітко прописано. Що б там не було, це буде обговорюватися в кінці сезону. Клуб завжди підтримує мене, особливо у важкі моменти", – сказав Анчелотті.

У січні Анчелотті заявив, що не він буде вирішувати, коли закінчиться його час у Мадриді. Тренер навіть припустив, що він і Флорентіно Перес підуть разом у 2029 році після закінчення поточного терміну повноважень президента клубу.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Бразилії зробила Карло Анчелотті одним з головних кандидатів на посаду головного тренера національної команди.