Ашур – про травму Гуцуляка: Пошкодження мозку немає, все добре

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур розповів деталі травми свого підопічного Олексія Гуцуляка.

Його слова передає пресслужба "вовків".

"Олексій не втрачав свідомість, у нього було трохи дезорієнтації, тобто це говорило про те, що є, імовірно, струс мозку. Ну, це очевидно було. Можливо, навіть хвилювалися в першу чергу за те, щоб все було, щоб кістки щелепи були цілі, і вже потім, після того, як ми отримали наступну інформацію, додалося ще розсічення губи.

Свідомість він не втрачав. В якийсь момент ми отримали так само фотофіксацію того, що вже в автівці медичної допомоги він вже сидів. Тобто це теж дуже радувало, що в нього не було на обличчі таких якихось явних ознак того, що йому є якийсь сильний дискомфорт чи якийсь неймовірний біль. Ну, сидіти – це вже теж дуже добре.

І в кінці, вже після досліджень, яке зробили національна збірна, після комп'ютерної томографії, виявили, що всі кістки щелепи цілі виявили, що, звісно, є струс мозку, але не такий суттєвий. Тобто пошкодження мозку немає, все добре", – запевнив Ашур.