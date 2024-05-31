Маркевич: Буду вболівати за Реал, мадридці переможуть із різницею в один м’яч

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що у фіналі Ліги чемпіонів переможе Реал, і навіть знає, як це буде відображено на табло.

Про це наставник львівського клубу розповів у ексклюзивному коментарі кореспондентці Чемпіона Соломії Романчук.

– Фінал Ліги чемпіонів будете переглядати? Чого очікуєте з огляду на виступи команд у поточній кампанії?

– Так, звісно буду дивитися. Це дві команди, які грають у швидкий, комбінаційний футбол, тому думаю, що буде дуже цікава гра. Фаворит Реал, але Борусія вже неодноразово спростовувала те, що вони, як то кажуть, аутсайдери.

– Цей фінал матиме і для нашої футбольної спільноти велике значення, адже якщо переможе Реал, то Шахтар отримає пряму путівку до Ліги чемпіонів. Ви за кого вболіватимете?

– Тим паче буду вболівати за Реал.

– Спрогнозуєте рахунок?

– Думаю Реал переможе із різницею в один мʼяч, а яким буде рахунок – побачимо.

Напередодні Маркевич пояснив, чому його син виїхав із України.