Маркевич розповів, чому його син виїхав з України

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич розповів, що його син Остап поїхав з України через сімейні обставини.

Його слова передає Sport.ua.

"Щодо від'їзду сина до Іспанії, в цій країні він проживає вже близько десяти років. Спонукали його повернутися сімейні обставини, перш за все, його сину потрібна підтримка батька.

По-друге, Остап хоче працювати самостійно, тим паче, що в іспанському футболі він не новачок – чотири роки працював у структурі відомого Вільярреала. Знаю, що в нього є цікаві пропозиції й мені залишається тільки побажати йому удачі", — сказав наставник.

Нещодавно стало відомо, що Остап Маркевич покинув територію України.

Нагадаємо, у Першій лізі львівський клуб в останньому турі поступився Інгульцю та посів другу сходинку в турнірній таблиці. Попри це, команда напряму вийшла в Українську Прем'єр-лігу.