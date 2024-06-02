Нагорняк — про протистояння з Вересом: Епіцентр змусив себе поважати

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк вважає, що його команда змусила себе поважати після протистояння з Вересом у матчах за місце в Українській Прем'єр-лізі.

Про це він розповів на ютуб-каналі "УПЛ-ТБ".

"Вітаю Верес. Перемогли, мабуть, заслужено. Ми пропустили швидкий м'яч, трохи не витримали пресинг. Ми готувалися, але десь хлопці замолоду помилялися. Наприкінці першого тайму вирівняли гру, але допустились прикрої помилки та пропустили другий м'яч. Нічого у цьому страшного не бачу, всі помиляються. Хлопцям подякував за сезон. У нас досить молода команда, ми досить молодий клуб. Найголовніше, що ми змусили себе поважати експертів, усіх, усю футбольну спільноту. Прикро програвати такий матч, але Верес заслужено переміг", — сказав наставник.

Нагадаємо, Епіцентр поступився за підсумками двоматчевого протистояння з Вересом. Перший матч завершився внічию, а в другому впевнено перемогли рівняни.