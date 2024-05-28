Мічел став найкращим тренером Ла Ліги

Наставник Жирони Мічел Санчес став найкращим тренером Ла Ліги у сезоні-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Під його керівництвом каталонський клуб вперше в історії посів 3 місце в турнірній таблиці та кваліфікувався у Лігу чемпіонів.

Команда Артема Довбика та Віктора Циганкова зіграла у 38 матчах в сезоні Ла Ліги, у яких 25 разів перемогла, 6 поєдинків зіграла внічию та 7 програла.

Нагадаємо, за підсумками сезону Артем Довбик став найкращим бомбардиром та отримав "трофей Пічічі".