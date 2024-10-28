Вдруге за сезон: Ханс-Дітер Флік отримав нагороду найкращому тренеру місяця Ла Ліги

Наставник Барселони Ханс-Дітер Флік визнаний найкращим тренером жовтня в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомила пресслужба Ла Ліги.

"Синьо-гранатові" виграли 3 матчі з 3 під його керівництвом. Барселона здолала Севілью (5:1), Алавес (3:0), а також розгромила головного конкурента Реал Мадрид (4:0).

Зазначимо, що для нього це вже друга нагорода у сезоні-2024/25. До цього він став найкращим за підсумками серпня.

Нагадаємо, німецький фахівець очолив каталонців влітку. До цього він працював зі збірною Німеччини та Баварією.