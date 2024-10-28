Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вдруге за сезон: Ханс-Дітер Флік отримав нагороду найкращому тренеру місяця Ла Ліги

Руслан Травкін — 28 жовтня, 17:10
Вдруге за сезон: Ханс-Дітер Флік отримав нагороду найкращому тренеру місяця Ла Ліги
Хансі Флік
LaLiga

Наставник Барселони Ханс-Дітер Флік визнаний найкращим тренером жовтня в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомила пресслужба Ла Ліги.

"Синьо-гранатові" виграли 3 матчі з 3 під його керівництвом. Барселона здолала Севілью (5:1), Алавес (3:0), а також розгромила головного конкурента Реал Мадрид (4:0).

Зазначимо, що для нього це вже друга нагорода у сезоні-2024/25. До цього він став найкращим за підсумками серпня.

Нагадаємо, німецький фахівець очолив каталонців влітку. До цього він працював зі збірною Німеччини та Баварією.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ханс-Дітер Флік

Ханс-Дітер Флік

Фліку в Барселоні підкорилося досягнення 40-річної давнини
Левандовський: Те, що робить Флік – неймовірно
Побиття у лігві фаворита: шок для Луніна, приниження для Мбаппе. 4 висновки з матчу Реал – Барселона
Реал – Барселона: матч за лідерство та нове випробування для Луніна
Настав час підлаштовуватися: Ганс-Дітер Флік – про майбутній поєдинок проти Реала

Останні новини